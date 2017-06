De Ketele combineert profcarrière met taak als coach bij KBWB

"Kenny is de geknipte man om de jongeren de kneepjes van het vak bij te brengen", oordeelt directeur Jos Smets. "De Ketele is niet alleen een begaafd atleet, hij is ook gedreven om zijn kennis door te geven."

"Zo schoolden Kenny en Moreno De Pauw als geroutineerd ploegkoerskoppel in de aanloop naar het WK in Hongkong Jolien D'Hoore en Lotte Kopecky bij op technisch vlak, onder meer wat de aflossingen betrof. Met goed gevolg, want ons vrouwenduo werd wereldkampioen."