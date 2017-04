Schotte: "WK piste in Hongkong was historisch en uniek voor België"

"De prestaties van de Belgen in Hongkong zijn historisch, want het is geleden van de jaren 60 dat België op een WK zo veel medailles kon veroveren", zegt Renaat Schotte. "Dat is een halve eeuw geleden, maar hopelijk zijn we nu opnieuw op weg naar de top."

"Het is ook uniek in die zin dat België voor het eerst een medaille behaalt bij de keirin voor vrouwen. De laatste Belgische medaille op de keirin tout court is van Michel Vaarten in Maebashi, Japan, in 1990."

Moeten we de kanttekening niet maken dat een jaar na Rio heel wat toppers afwezig waren? "Neen, want dat is elke kaar zo en vier jaar geleden haalden we niets op het WK in Minsk."

"Op WK-vlak kun je dit niet minimaliseren. Het is hét topmoment van het jaar. België heeft heel goed gepresteerd volgens de mogelijkheden en het straffe is dat het met wat geluk nog beter had gekund."