Bondscoach Pieters: "Eerste medaille D'hoore heeft rest boost gegeven"

"Voor België is dit het beste WK ooit. Het doet deugd omdat we met een jonge groep zitten en de renners en rensters allemaal uit de opleiding komen waar we 6 jaar geleden mee begonnen zijn. We hoopten op voorhand op twee of drie medailles."

Alles begon met de bronzen medaille van Jolien D'hoore op de scratch. "Jolien had gehoopt op meer, maar de scratch is moeilijk. Het was ook haar eerste wedstrijd sinds de Spelen."

"Ik vond haar een beetje onwennig, maar de medaille was zeker verdiend. Die medaille gaf ook een boost aan de rest. Dat steekt anderen aan en zo stijgt iedereen een beetje boven zich uit."