De Ketele en De Pauw: "Volgend jaar komen we terug voor die regenboogtrui"

De Pauw volgt de visie van De Ketele: "We willen graag die titel van "Koningen van de Winter" ruilen voor een wereldtitel", zegt De Pauw.

"Die regenboogtrui is het hoogst haalbare. Ik ben heel trots op de zeges in die zesdaagses. Maar met die trui kan je een heel jaar rondrijden. Iedereen herkent je direct."

"We houden dus een dubbel gevoel over aan deze race. De wereldtitel was ons hoofddoel en we hebben er brons kunnen uithalen. We zijn strijdend tenonder gegaan."

"Volgend jaar komen we terug om die regenboogtrui te veroveren. We zullen nog harder werken om nog wat sterker voor de dag te komen. We zullen er blijven voor vechten."