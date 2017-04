Kopecky: "We zijn 100 keer doodgegaan in de ploegkoers"

Lotte is meer de hardrijdster en ik denk dat ik iets sneller ben in de sprints. Die combinatie is super, zeker in de ploegkoers.

Lotte is meer de hardrijdster en ik denk dat ik iets sneller ben in de sprints. Die combinatie is super, zeker in de ploegkoers.

"Ik wist dat het zou aankomen op de sprints, dus hebben we meegedaan vanaf de eerste sprint. Dat is niet gemakkelijk, elke keer voluit gaan, maar het was voor iedereen lastig. Ik ben blij dat we er als winnaars uitkomen."

Toen een Australische renster vlak voor de neus van Kopecky ten val kwam, was het even spannend. Onze landgenote ontsnapte ternauwernood. "Hoe? Geen idee, instinct zeker", reageert ze.

"Ik zag haar voor mij vallen en ik kon niet meer naar boven, dus moest ik supersnel denken. Ik probeerde eronder te duiken en wonder boven wonder bleef ik recht."

Eerder veroverden D'hoore en Kopecky ook al de Europese titel in de ploegkoers. Wat maakt van hen zo'n goed team? "We trainen al jaren samen", legt D'hoore uit. "We vullen elkaar heel goed aan. Lotte is meer de hardrijdster en ik denk dat ik iets sneller ben in de sprints. Die combinatie is super, zeker in de ploegkoers."

"Maar Jolien kan ook niet alle sprints doen", vult Kopecky aan. "Ik ben echt 100 keer doodgegaan vandaag en Jolien ook. Maar we hebben geprobeerd om beurtelings te sprinten en dat werkte goed."