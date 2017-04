Zilveren De Ketele: "Dit voelt aan als goud, zeker na zo'n kampioen als Meyer"

Deze medaille voelt aan als goud. Tweede eindigen na zo'n kampioen als Meyer is voor mij even goed als goud. De mensen weten niet wat voor motor die jongen heeft.

Meyer verzamelde een pak punten en reed onbedreigd naar de gouden medaille. De Ketele leek naast het podium te vallen, maar met een ultieme uitval op 2,5e ronden van het einde snelde onze landgenoot toch nog naar het zilver door de tien punten in de slotsprint te pakken.

De Ketele was achteraf in de wolken met zijn tweede plaats, maar besefte dat het niet eenvoudig was. "Ik zat eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan te hollen. Mijn coach gaf me wel de juiste instructies, maar op de één of andere manier slaagde ik er altijd in om de verkeerde beslissingen te nemen."

"Ik wist dat er op het einde nog tien punten te rapen vielen in de laatste sprint. Ik dacht dat ik twee ronden zou nodig hebben, maar het waren er uiteindelijk tweeënhalf. Gelukkig raakte in net ver genoeg."

"Deze zilveren medaille voelt aan als goud. Tweede eindigen na zo'n kampioen als Meyer is voor mij even goed als goud. De mensen weten niet wat voor motor die jongen heeft. Hij is een kleinere versie van Bradley Wiggins. Ik krijg dan wel geen strepen op de mouwen en een gouden plak, maar goed: ik ben ongelooflijk tevreden met deze tweede plaats."