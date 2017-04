Degrendele: "Teleurstellend om er zo vroeg uit te gaan"

In de keirin zit de top vijf, misschien top drie er wel in.

"De kwalificatie was al een redelijke tegenslag. Ik wilde mijn sprint rijden in 11 seconden, maar zat daar twee tienden boven. Dat gevoel zat in mijn hoofd in de zestiende finale."

Degrendele krijgt zondag nog een kans in de keirin. "De keirin ligt me beter, maar daar moet je een beetje geluk hebben en het heel tactisch kunnen spelen. Je moet tussen de gaatjes kunnen kruipen."

"In de vorm dat ik nu ben, kan ik in de keirin een finaleplaats halen. Misschien zit de top vijf of top drie er wel in", aldus Degrendele. In 2014 werd ze wereldkampioen keirin bij de junioren.