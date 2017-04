De Pauw na Belgisch record: "Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken"

Ook bondscoach Peter Pieters is in zijn nopjes met de prestatie van de Belgen. "We zijn hier al lang mee bezig", zegt hij. "Eindelijk is het gelukt."

"We hebben een goede jonge lichting. Moreno (De Pauw) is ook nog jong. Kenny (De Ketele) is een beetje de mentor en hij wil nog naar Tokio. Het is een ploeg die voor elkaar wil vechten en dat merk je aan het resultaat."

"Tokio is nog ver weg, maar we hebben een goede ploeg en als ze een goed wegprogramma kunnen rijden, moeten we toch laag in de 3'50" kunnen komen. Als je zo'n magische grens 1 keer hebt gehaald, wordt het vaak een gewoonte."