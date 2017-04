De Ketele: "Droom van nieuwe wereldtitel, als het even kan op elk onderdeel"

"Het duo De Ketele-De Pauw is een van de grote favorieten in de ploegkoers met alle zesdaagsen in het achterhoofd, maar het WK is altijd een ander verhaal", zegt bondscoach Peter Pieters.

"Het gaat me te ver om ze uitgesproken favoriet te noemen. Dat hangt af van hoe de koers loopt. Ik zou heel tevreden zijn als we een medaille halen."

"Ook op de ploegenachtervolging hebben we zeker het juiste potentieel. We hebben een hele jonge groep. Ik hoop dat ze bij elkaar kan blijven, dan kunnen we ver komen. We gaan proberen top acht te rijden. Achter de grote landen is het een gevecht tussen de "best of the rest".