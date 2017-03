De Ketele en De Pauw sluiten seizoen in schoonheid af

Het Belgische koppel begon dan ook als leider aan het afsluitende evenement op Mallorca, waarbij 13 koppels een gooi konden doen naar de eindoverwinning.

De Ketele en De Pauw eindigden tweede in een ploegkoers van 20 minuten, werden vierde in de puntenkoers, snelden naar de derde plaats in de ploegenafvalling en zetten de kroon op het werk in de afsluitende ploegkoers van een uur.

"Dit was iets speciaals voor ons. Dit was iets nieuws en dus moesten we onze tactiek aanpassen, want dit was geen competitie van 6 dagen. Maar we zijn heel blij met deze overwinning", reageerde Moreno De Pauw.