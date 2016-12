De Buyst: "Ik hoop dat ik niet meer terug naar de piste hoef"

"Het was misschien geen afrekening, maar ik zal niet onder stoelen of banken steken dat onze relatie al een tijdje niet meer was wat het moest zijn. Daar heeft hij gebruik van gemaakt", zegt De Buyst daarover.

"Ik heb nooit weggestoken dat ik op de weg wou koersen en dat paste niet in de gedachten van de wielerbond. Ergens denk ik: misschien was het beter geweest om alles op de piste te zetten tot de Spelen."

"Maar ik heb mijn hart gevolgd en heb gedaan wat ik wou doen. Het was ook moeilijk om er op een bepaald moment de stekker uit te trekken, want ik had al zoveel voor Rio gedaan. De stap was al gezet."