Roger De Vlaeminck: "Jammer dat Yvoir niet in Vlaanderen ligt"

De 70-jarige Roger De Vlaeminck ziet de renners graag koersen op een "pittig en selectief parcours" waarop strijd wordt geleverd. De Vlaeminck won in zijn indrukwekkende carrière heel wat wedstrijden, maar wereldkampioen op de weg werd hij nooit. In 1975 kwam Le Gitan (de zigeuner) er het dichtste bij. Hij werd in het Naamse Yvoir 2e na de Nederlander Hennie Kuiper.

"Het is jammer dat Yvoir niet in Vlaanderen ligt, anders zou zich daar het ideale traject situeren voor het wereldkampioenschap. Ik werd er tweede en het parcours was selectief genoeg", zegt De Vlaeminck.