Vlaanderen wil WK wielrennen organiseren in 2021

Het leuke aan het WK is dat er meerdere disciplines zijn. We willen dus met meerdere gaststeden werken.

Het leuke aan het WK is dat er meerdere disciplines zijn. We willen dus met meerdere gaststeden werken.

In 1921 werd het eerst WK voor amateurs georganiseerd. Voor een WK voor profs was het wel nog iets langer wachten tot 1927. De minister heeft 3,5 miljoen euro klaar om de kandidatuur voor te bereiden. Die moet in juni binnen zijn bij de UCI. Volgende week is er een overleg gepland met organisatoren Golazo en Flanders Classics. "Ze willen samenwerken om dit project te realiseren."

Over het parcours en de start- en aankomstplaatsen bestaat nog geen duidelijkheid. "Het leuke aan het WK is dat er meerdere disciplines zijn. We willen dus met meerdere gaststeden werken, bijvoorbeeld de tijdrit in de ene stad en de wegrit ergens anders."

Wel werd er al een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en het resultaat daarvan was alvast positief. Er werd rekening gehouden met beschikbare locaties en accommodaties en van de in Vlaanderen aanwezige organisatorische competenties.

"De economische impact van zo’n WK is aanzienlijk en wordt voorzichtig geschat op 30 miljoen euro”, zegt Muyters. “Al mogen we als echte wielerregio waarschijnlijk nog ambitieuzer zijn.”

Vlaams Minister-President Geert Bourgeois is al enthousiast. “Het WK organiseren zou een mooie opportuniteit zijn. Niet alleen voor de fans die de kans krijgen om de absolute wereldtop enkele dagen op rij aan het werk te zien, maar ook voor de uitstraling van Vlaanderen in de wereld. Het WK wielrennen is één van die sportevenementen die echt overal tot in de kleinste uithoeken van de wereld het scherm halen."