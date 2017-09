Sagan rijdt dit seizoen niet meer in regenboogtrui: "Wil even thuis genieten"

Peter Sagan haalt zijn regenboogtrui niet meer uit de kast dit jaar. Peter Sagan haalt zijn regenboogtrui niet meer uit de kast dit jaar.

Peter Sagan is op een persconferentie in Oostenrijk nog eens teruggekomen op zijn wereldtitel in Bergen. "Elke wereldtitel was anders en dus speciaal", zegt de Slovaak over zijn 3 opeenvolgende zeges.