VIDEO: Haller gaat door het lint na val: "Van wie is die verdomde jas?"

Terwijl de Belgen rechtkrabbelen, veegt Haller de toeschouwers de mantel uit.

In de laatste ronde van het WK werden Stuyven, Benoot en Keukeleire uitgeschakeld door een val. De oorzaak bleek een jas die over het dranghek hing. De Oostenrijker Marco Haller stak zijn woede niet onder stoelen of banken.