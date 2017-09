NOS-commentator over 5 Nederlandse gouden WK-medailles: "Product van oude Rabo-opleiding"

"Nederland is langzaam weer klassiekers beginnen te winnen, met Niki Terpstra in Parijs-Roubaix en Wout Poels in Luik-Bastenaken-Luik. Langzamerhand zijn we ook een grote rol gaan spelen in de grote rondes, met dit jaar Tom Dumoulin die de kroon op het werk zette in de Giro", zegt Gio Lippens.

"Als je naar de mannen kijkt, is deze hausse het product van de oude, soms vermaledijde Rabobank-opleiding. Daar werd heel veel over geklaagd. Er zouden te weinig specialisten opgeleid worden, de jonge renners zouden verwend worden enzovoort. Maar je ziet nu dat die hoopvolle generatie definitief doorbreekt."

"De Rabobank-ploeg is intussen opgehouden te bestaan, dus zijn de vooruitzichten voor de komende jaren een stuk minder. Vroeger konden Nederlandse beloften grote, internationale wedstrijden rijden. Nu komen de jongeren weer in normale, Nederlandse ploegen terecht en rijden ze weer de koersen bij ons."

"Maar eerlijk gezegd denk ik dat het toch vooral een golfbeweging is. Je ziet het in alle sporten: in het voetbal draait België momenteel volop mee, wij iets minder. Ik heb zelf ook nog de slechte resultaten meegemaakt van het Nederlandse fietsen, toen we blij waren met een 21e plaats voor Rob Ruijgh in de Tour de France. Nu halen we topniveau, al had ik niet zo'n weelde verwacht op dit WK. Ik denk niet dat dit heel snel herhaald kan worden."