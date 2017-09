VIDEO: Bekijk hoe Gilbert probeerde weg te raken in de slotkilometers

Julian Alaphilippe en Gianni Moscon hadden op 3 kilometer van de streep een mooie voorsprong toen de mobiele camera's het plots lieten afweten. Pas in de laatste kilometer kregen we dankzij de vaste camera's weer beelden. Het was de Deen Magnus Cort Nielsen die als eerste de bocht rondde.

Wat tussenin gebeurd was, was op het moment zelf niet duidelijk. Maar de helikopter bleef gelukkig filmen en die beelden tonen nu wat zich afspeelde in volle finale.