Dit was het WK van de Belgen: goed in blok, geen orgelpunt

Het beukwerk van Julien Vermote is nog maar pas afgelopen, of daar steekt Tim Wellens zijn neus al aan het venster. De renner van Lotto-Soudal krijgt o.a. Boom en De Marchi mee. Benoot stopt netjes af in het peloton.

Wellens en co. mogen een dikke 2 rondes aan kop ronddraaien. Daarna is het ook voor hen over and out.