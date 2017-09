Van Avermaet: "Ik heb me wat laten doen in die laatste bochten"

"Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen", analyseerde Greg Van Avermaet de ploegtactiek van de Belgen. "Het was aan mij of Philippe (Gilbert, red) om het af te maken, maar op Salmon Hill konden we Julian Alaphilippe niet volgen."

"De koers was toen nog niet gedaan. Philippe heeft het op 2 kilometer van het einde nog eens geprobeerd, ik heb de sprint gedaan. Maar ik heb me een beetje laten doen in de laatste 2 bochten. Het beste was er af en het was moeilijk om positie te kiezen."

"Ik ben een beetje ontgoocheld. Ik dacht dat er meer in zat, maar er was niets aan te doen. Ik probeerde het wiel van Sagan te pakken in de sprint, maar dat wou iedereen. Bij die laatste bocht naar links verlies ik 2 posities en misschien wel een podiumplaats."

"Wat ik van Peter Sagan vind? Op 4 kilometer van het einde is hij mij voor het eerst voorbijgereden. Hij heeft heel defensief gekoerst, maar hij maakt het wel af."