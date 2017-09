Sagan: "Op 5 kilometer van het einde dacht ik: het is hier afgelopen"

Peter Sagan: "Ik draag mijn overwinning op aan Michele Scarponi." Peter Sagan: "Ik draag mijn overwinning op aan Michele Scarponi."

Peter Sagan reed een onopvallend WK, maar in de laatste kilometer sloeg hij als een roofdier toe. "Het is toch speciaal dat ik hiermee in de geschiedenisboeken kom", zegt Sagan in een eerste reactie.