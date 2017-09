Werkpaard Vermote valt letterlijk weg: "Ze vroegen me te rijden tot ik erbij neerviel"

Veel maalde Vermote er niet om: "Mijn werk zat erop, dus het is niet zo erg. Ik had misschien nog wat bij de mannen kunnen blijven zitten, maar het plan was gelukt."

"Dat was de koplopers terug te brengen tot op 3 minuten. Daarna moest Dylan en ik een beetje gas geven. We reden tot aan de boxen en dan was het terug aan mij om de snelheid hoog te houden. Het was de bedoeling om de koers hard te maken."

"Na mij was het aan Tiesj en Tim en ik denk dat het goed aan het lopen is, Tim is mee. Onze mannen zaten constant goed vooraan."

Welke wattages trapte Vermote toen hij als een bezetene op kop van het peloton reed: "450, 500. Dat deed wel pijn, want je reed de hele dag tempo en toen moest ik versnellen, maar ik wist dat het het einde was. Ik heb mijn taak kunnen volbrengen."