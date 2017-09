50 jaar geleden won Eddy Merckx zijn 1e wereldtitel: "Fantastisch moment"

Vijftig jaar later zit ook Eddy Merckx klaar om het WK in Bergen van start tot finish te volgen. "We hebben misschien wel de sterkste Belgische ploeg in jaren, maar de tegenstand is ook groot."

"Kristoff en Boasson Hagen kunnen schitteren in eigen land, Sagan is waarschijnlijk weer topfavoriet. Dan heb je nog Kwiatkowski. Er zijn misschien 10 of 12 renners die kunnen winnen. Het is uitkijken naar de goeie ontsnapping. Dit parcours zal niet liegen. Het is niet makkelijk. Het zal zaak zijn om nog fris genoeg te zijn in de laatste ronde."

Sagan kan voor een derde keer op rij wereldkampioen worden. “Ik ben fan van Sagan. Het is een renner die iets speciaals brengt, maar natuurlijk zie ik liever een Belg winnen. Ik denk dat bij de Belgen Philippe Gilbert de grootste kans maakt. Hij heeft dit jaar bewezen dat hij goed is in eendagswedstrijden, maar het is afwachten hoe zijn conditie is."