De 3 WK-lessen van Wuyts: "Neig naar hardrijders: Dumoulin, Kwiatkowski en... Wellens!"

Het parcours is dubbelzinnig: de aanvalsstroken zijn minder lang dan de recuperatiestroken, maar omdat je op die recuperatiestroken gefocust moet zijn, kun je er niet helemaal op recupereren.

Zo hebben we tot nu toe wedstrijden gezien waarbij renners angst hebben voor het parcours en vooral voor de lengte ervan. Hierdoor stellen ze hun aanvallen uit.

Ik vraag mij af of de profs daar anders mee zullen omgaan. Ik denk dat we net als bij de beloften geen grote verschillen zullen zien in de finale.