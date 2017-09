Belgische junioren vallen (letterlijk) als vliegen op WK: "Ze worden geteisterd"

Remco Evenepoel was de Belgische pechvogel van de dag. Remco Evenepoel was de Belgische pechvogel van de dag.

De Belgische junioren hebben een baaldag beleefd op het WK in Bergen. Remco Evenepoel gaf na drie keer pech op, ook Maxim Van Gils en Thibaut Ponsaerts gingen tegen de grond. "Het is een garantie: telkens er eentje langs de kant staat na een valpartij is het een landgenoot", aldus Sporza-commentator Michel Wuyts.