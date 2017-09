RETRO: 21-jarige Armstrong verbaast met eerste wereldtitel in Oslo

Lance Armstrong mocht als 20-jarige belofte zijn eerste stapjes zetten in het profpeloton. En met één seizoen ervaring in de benen liet de Texaan meteen van zich horen. In 1993 demonstreerde hij zijn aanvalslust in de Ronde van Frankrijk, wat hem in Verdun zijn eerste ritzege opleverde.

De apotheose van zijn seizoen volgde op het WK in Oslo. De regen veranderde het parcours in een ijspiste, waardoor amper 66 van de 170 renners de streep haalden. Ook Armstrong smakte enkele keren tegen het asfalt, maar hij kon telkens weer aansluiten.

Een selecte kopgroep met enkele ronkende namen als Bjarne Riis, Miguel Indurain en Andrej Tsjmil kleurde de finale. Maar Armstrong eiste de schijnwerpers op. Op de slotklim gebruikte hij de Noor Dag-Otto Lauritzen als springplank en met een gedurfde afdaling vloog hij naar de wereldtitel, de op twee na jongste wereldkampioen ooit. In 2013 gaf Armstrong toe dat hij toen al niet zuiver reed en het cortisoneproduct Synacthen gebruikte.