VIDEO: Finse belofterenner komt zwaar ten val door volgauto

Het was even schrikken tijdens de wegrit bij de beloften, toen Joni Kanerva hard op een volgauto knalde. De 22-jarige Fin bleef roerloos liggen. "Maar zijn toestand is stabiel", klinkt het. "Hij heeft wel zijn sleutelbeen en een paar ribben gebroken".