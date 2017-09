Kristoff en Boasson Hagen in koor: "Alles is uitgepraat, we hebben een plan"

Maar nu zouden de plooien dus glad gestreken zijn. "Vorig jaar liep het helemaal fout. We hebben erover gesproken hoe we het nu beter kunnen aanpakken. Sinds de klassiekers is alles weer in orde, voor ons is alles voorbij, hopelijk nu ook voor de media", zegt Kristoff.

Boasson Hagen ging helemaal mee in die communicatie. "We hebben vorig jaar achter ons gelaten, de focus ligt nu op zondag. We hebben twee sterke pionnen en een heel goed plan. Na de wedstrijd zal wel duidelijk zijn hoe ons plan eruit zag. We zijn er allemaal blij mee en ik kijk uit naar zondag."

Op het EK wielrennen in het Deense Herning werkte de Noorse tactiek alvast wel (foto). "Op het EK hebben we ons plan al eens uitgeprobeerd en daar pakte het goed uit. Ik won en Edvald werd nog bijna tweede. Misschien is zondag een gelijkaardig scenario mogelijk", klinkt het bij Kristoff.



"Het zal afhangen van de situatie, maar we zullen zeker agressief zijn in de finale. We willen de goede vlucht niet missen, dus we kunnen niet wachten op een sprint. We hebben twee troeven en je zal wel zien hoe we die gebruiken. Ik ga dat nu niet aan iedereen verklappen, maar het is een heel goed plan. Een groots plan voor een Noorse overwinning."