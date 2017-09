Gilbert: "Niemand praat over mij en dat is misschien een voordeel"

Wat is het beste scenario voor Philippe Gilbert? "Ik hoop dat de grote versnelling snel komt en dat er dan een mooie selectie wordt gemaakt. Hopelijk zijn er dan nog veel Belgen mee: 4 à 5 op een groep van 30 renners. Ik heb vertrouwen in deze mannen. We hebben echt een sterke ploeg."

Hoe sterk is Gilbert zelf? "Ik heb goed kunnen werken. Rustig, zonder al te veel pers. Ik ben echt goed. Niemand praat over mij en dat is misschien een voordeel. In België wel? Ja, maar wij zijn een klein landje. De andere renners lezen dat niet."