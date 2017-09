"De Belgen op één lijn? Dat wordt niet makkelijk"

"Moeten we de koers dragen?", vraagt Eddy Planckaert zich luidop af. "Moeten we koersen zoals in Qatar vorig jaar? We moeten wel controleren en mee zijn. Je moet zorgen dat je in koers zit. Dan hebben we een kans."

"Wat doe je als er een groep na 80 kilometer wegrijdt?", klinkt het bij Karl Vannieuwkerke. "Wie gaat er mee? Wie zal zich als eerste opofferen in die situatie?"

Of maken andere landen er een gesloten koers van? "Gelukkig voor ons rijdt Trentin zo goed en heeft hij zoveel gewonnen. De Italianen zullen controleren. Als er gereden moet worden, dan zullen de Italianen er wel zijn."