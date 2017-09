D'hoore: "Ik ben zeker geen favoriete op dit WK"

Jolien D'hoore kwam in april al een kijkje nemen in Bergen. "Ik heb toen al gezegd dat het parcours vrij pittig was en niet te onderschatten was. De mannen (Yves Lampaert en Oliver Naesen) vonden het niks, maar ik had met Ann-Sophie Duyck door dat het zwaar was", vertelde D'hoore in Extra Time Koers.

"De verkenning heeft me geleerd dat het nog altijd even zwaar is. Het parcours is jammer genoeg hetzelfde gebleven", lacht onze landgenote.

"Ik ben zeker niet een van de favorieten. Het parcours is niet echt in mijn voordeel, maar de koers moet nog gereden worden. Het zal aanklampen zijn en ik moet hopen dat ik er op het einde nog bij ben."