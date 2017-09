De WK-favorieten van Extra Time Koers? "Wellens, Gilbert en Trentin"

"Het is makkelijk om Peter Sagan te zeggen. Edvald Boasson Hagen is een van mijn grootste favorieten, maar ik blijf in het kamp van de Belgen", opent Eddy Planckaert.

"Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet zullen met argusogen gevolgd worden en dan zijn er kansen voor Tim Wellens. Als hij een beetje geluk heeft - als het dus regent - en als hij een beetje van de situatie kan profiteren, dan kun je deze pion uitspelen. Als hij goed is, is hij bij de besten van de wereld."

Zal Wellens zich eventueel wegcijferen voor de ploeg? Thomas De Gendt: "Als het moet, dan offert hij zijn kansen op. Wanneer het moet? In de finale pas, als het niet anders kan. Ze zullen correcte afspraken maken."

Karl Vannieuwkerke: "Hij heeft al aangegeven dat hij niet mag wachten tot het einde. Hij kan de perfecte teamspeler zijn als hij anticipeert. Als hij het afmaakt, dan is het fantastisch voor hem. Als hij het niet kan afmaken, dan zitten onze favorieten in een zetel. Hij past perfect in de tactiek van Kevin De Weert."