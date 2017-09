Verkenning WK-parcours stemt Belgen tevreden: "Lastig genoeg"

Hoe reageerde kopman Greg Van Avermaet? "Dit is een parcours waar ik best mee kan leven. Het is niet zo lastig als ooit verwacht, maar het is vrij technisch, zeker als het regent. Het kan dan hier en daar zelfs een beetje gevaarlijk worden."

"Het parcours op zich is lastig genoeg. De kilometers zullen doorwegen en dit is een omloop waarop ik wereldkampioen kan worden."