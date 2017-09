"Overal Noorse vlagjes, zelfs in kleren. En met het weer valt het nog mee"

Noorwegen is een echt sportland, al kennen we het dan vooral als een wintersportland. Skiërs, langlaufers, biatleten, schaatsers, curlingspelers en snowboarders groeien er aan de bomen.

"Maar Noorwegen heeft ook een wielertraditie", zegt Vandegoor. "Ik denk voor de vuist weg aan Dag Otto Lauritzen, een beetje een pionier in de jaren 80 en 90. Knut Knudsen ook niet vergeten, een Noor uit de tijd van Eddy Merckx. Die is in 1972 olympisch kampioen achtervolging geworden."

"De meest succesrijke Noor in het moderne wielrennen is Thor Hushovd. Hushovd beschikt over een mooie erelijst, met onder meer etappes in de rondes van Frankrijk en Spanje, de groene puntentrui, de Dauphiné en een overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Zijn hoogtepunt was zijn wereldtitel in 2010."

"Dankzij Hushovd hebben de Noorse sportfans het wielrennen beter leren kennen. Nu weten ze ook dat waar de gele trui in de Ronde van Frankrijk voor staat."

"Op dit WK hebben de Noren twee ijzers in het vuur: Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff. Zij worden door de nationale radio- en tv-zenders overal gevolgd, in binnen- en buitenland. Ze worden hier als favorieten beschouwd voor de wereldtitel in de wegrit."