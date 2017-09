WK van 2018 in Innsbruck is spek voor de bek van de klimmers

Het WK in Innsbruck in Oostenrijk wordt er eentje voor de klimmers. In de wegrit krijgen de renners over een afstand van 265 kilometer maar liefst 4.670 hoogtemeters op hun bord.

In de openingsfase van de wedstrijd moeten ze over de Gnadenwald (2,6 kilometer met een gemiddelde van 10,5 procent). Na 90 kilometer doen ze dan hun intrede op het lokale circuit, waar 6 rondjes van 24 kilometer moeten afgelegd worden. In elke ronde wacht de klim naar Igls, goed voor 7,9 kilometer aan 5,7 procent. De steilste stroken halen 10 procent.

In de finale moeten de renners na de Igls ook nog over de Gramartboden. Die klim is 2,8 kilometer lang, maar heeft een gemiddelde stijgingsgraad van 11,5 procent en uitschieters tot maar liefst 25 procent. Daarna volgt een afdaling naar de streep.