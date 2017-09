Naesen ontvouwt Belgisch strijdplan: "We moeten chaos creëren"

"Het is mijn taak om in de finale mee te springen om zo de andere landen onder druk te zetten. Dat ze denken: "die Stuyven en Naesen, die zijn gevaarlijk". En dan worden ze nerveus of ze gaan te vroeg aan de bak. Dat is in het voordeel van Greg en Phil."

"We moeten oorlog maken, maar mogen ook niet blind gaan aanvallen. Het zal ook wat van het weer afhangen. Zelfs een halfuur regen zou al veel doen. Maar de kilometers zullen sowieso voor een slijtageslag zorgen."

De Belgische ploeg lijkt ook een échte ploeg. "Dat komt omdat we doorheen het jaar soms ook als ploeg in de wedstrijd rijden. Dan leer je elkaar nóg beter kennen. Daar komt dan ook de open communicatie van Kevin bij. Iedereen komt goed overeen in de ploeg."