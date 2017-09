Tony Martin scherp voor UCI-preses Cookson: "Niks gedaan voor veiligheid"

Martin vindt dat er de laatste jaren op het gebied van veiligheid weinig tot geen vooruitgang geboekt is. En dat ondanks verschillende suggesties van de renners. Het spektakel in de parcours neemt de bovenhand en het aantal volgvoertuigen in de koers is een doorn in het oog.

Vooral UCI-topman Brian Cookson, die morgen herverkiesbaar is, moet het ontgelden. "Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben over zijn termijn. Hij heeft helemaal niets gedaan om de veiligheid in het peloton te verbeteren. Het lijkt erop dat hij zomaar wat doet. Het voelt alsof we op een muur botsen."