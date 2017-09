Wellens: "Zullen alles doen om er een zware wedstrijd van te maken"

Jens Keukeleire is er voor het 3e jaar op een rij bij. "Ik denk dat het de bedoeling was van de bondscoach om renners mee te nemen die de koers hard kunnen maken, maar die het ook kunnen afwerken als het nodig is. De 2 kopmannen zijn bekend, maar de anderen zijn ook niet kansloos. Dat is belangrijk."

"We staan hier met een goede ploeg aan de start en zullen dat moeten uitspelen. We kunnen vaak mannen in de vuurlinies sturen en andere ploegen onder druk zetten."

"Voor een BK ben ik heel blij als het regent, dan kun je sneller het verschil maken. Maar het niveau is hier zodanig hoog en het parcours is lastig, het zal zwaar genoeg zijn. Wij Belgen en hebben allemaal al vaak in de regen gereden."