Remco Evenepoel: "Had nooit durven denken dat ik zo snel zo goed zou zijn"

Hoe verliep de aanpassing aan de koers en het peloton? "Die eerste wedstrijden had ik het moeilijk om in het peloton te rijden. Ik reed meer erachter of ervoor, maar nu zit ik comfortabel in het peloton. Ik leer snel bij."

Dat laatste blijkt ook uit zijn uitslagen. "Ik heb nu 7 overwinningen, waarvan 4 UCI-koersen, in 18 koersdagen. Dat is een mooie statistiek. Ik had nooit durven denken dat ik zo snel zo goed zou zijn. Ik ben tevreden en trots op mezelf dat ik dit kan bereiken."

Die goede prestaties worden beloond met een selectie voor het WK. "Ik had dat zelf niet durven dromen. Ik ben vereerd dat ik mijn land mag vertegenwoordigen op de grootste wedstrijd van het jaar. Als kopman? Dat zou de keuze zijn van de bondscoach (Carlo Bomans, red). Als dat zo is, zal ik er alles aan doen om dat zo goed mogelijk uit te voeren."

"Of ik wereldkampioen kan worden? Alles kan. Ik denk dat het parcours me ligt, het is een Ardennen-parcours. Iedereen die start, kan winnen. Ik ga vooral om me te amuseren tijdens de wedstrijd, maar ook om me te tonen. "