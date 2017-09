Wuyts: "Geef Sagan 65 procent kans op 3e wereldtitel"

Hoe schat Wuyts de sterkte van de Belgische ploeg in? "Ik denk dat het in de breedte de sterkste is van de voorbije 10 jaar. Er zijn nog ploegen die in de breedte sterk zijn en die ook moeten maken dat ze weg zijn. We moeten de wedstrijd mee hard maken. We moeten dat zeker niet alleen doen, we moeten niet in de waan gaan leven dat we de koers helemaal gaan doen uit elkaar spatten en het ook nog eens gaan afmaken."

Maar hoe zit het met de ploeggeest bij de Belgen? "Heel homogeen. Onder impuls van de nieuwe bondscoach is er een band gesmeed waarin ik geloof. Dat is mede te danken aan Keukeleire."

"Die heeft namelijk, omdat zijn ploeg niet deelnam aan de Ronde van België, gevraagd: "Zouden we niet een keertje zoals vroeger met de nationale ploeg kunnen aantreden?". Dat is gebeurd en Keukeleire heeft die Ronde van België ook gewonnen."

"Hij is nu ook een beetje het ankerpunt van de vriendschap in dat gezelschap rond Van Avermaet en Gilbert. Ik denk dat dat essentieel is, dat die mannen voor een ander wel wat willen doen en eigen kansen willen laten."