Van Avermaet: "Hopelijk is het snel zondag"

Het parcours moet me liggen. Het is redelijk technisch met voldoende hoogtemeters.

Van Avermaet heeft maar één doel: de regenboogtrui mee naar huis nemen. "Voor minder start ik niet", antwoordt hij voor onze camera in Bergen. "Ik heb heel veel ambitie. Ik verwacht er alleszins veel van."

"Ik heb heel hard gewerkt om top te zijn op dit WK. Ik heb de conditie te pakken, ik sta op kop in de rankings, ik heb voorjaarsklassiekers gewonnen en dit is weer een wedstrijd van 270 kilometer. Ik hoef dus niet weg te steken dat ik ambitie heb om te winnen."

"Hopelijk is het snel zondag. Voor mij hoeft het niet lang meer te duren."