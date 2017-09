Pidcock kan alles: "Maar ik geniet momenteel het meeste van het veld"

We moeten in het veldrijden inzetten op nieuwe landen zoals Engeland en de VS en ons niet langer vastklampen aan de tradities. Tsjechië en Zwitserland zijn we kwijt.

"Ik heb niet echt genoten vandaag", geeft Pidcock al een aanzet tot het antwoord. "Eigenlijk geniet ik momenteel het meeste van de cross. Ik zou graag een legende worden zoals Sven Nys. Of ik dat niet al aan het worden ben? Een beetje misschien."

Nys maakt zich weinig zorgen over zijn toekomst. "Hij heeft aangegeven dat hij zich de komende jaren in het veld wil ontwikkelen. Maar als hij van de weg wil proeven, zullen wij hem alle vrijheid geven. We willen hem absoluut niet pushen om in de cross te blijven. We willen gewoon een onderdeel zijn van zijn opleiding."

Nys ziet in Pidcock wel een opportuniteit om aan schaalvergroting te doen in het veld. "Er is nu interesse in het veldrijden in Engeland en ook budget om te investeren. Dat zijn net als Amerika en Denemarken landen waar we moeten op inzetten. We moeten ons niet vastklampen aan de tradities. Zwitserland en Tsjechië, die zijn we kwijt. De kansen liggen elders."

"Als er helden opstaan in die nieuwe landen, ook al zijn ze nog heel jong, dan zullen we daar vroeg of laat de vruchten van plukken."