"Wie vrijaf kan nemen, doet dat beter vandaag voor de WK-tijdrit"

Opvallend: het WK in Bergen is een schot in de roos. De Noren zijn uitstekende gastheren. "Het leeft hier echt onvoorstelbaar. Fantastisch", zegt José De Cauwer.

"Ik word daags na het WK 68 jaar. Na al die jaren maakt mij dat nog altijd vrolijk. De beleving van de mensen hier is heel mooi. Als je dit vergelijkt met het WK van vorig jaar in Qatar, dan is het zwart versus wit."

"Op alle WK's zijn de Vlamingen én de Noren overigens aanwezig. Ook al hebben de Noren niet zo'n wielercultuur, ze laten zich zien. Iedereen leeft hier mee."

"Heel veel mensen werken mee aan dit WK en iedereen is positief. Het lijkt een beetje op de Olympische Spelen: daar zie je ook altijd de fierheid van een regio of een land. Dat is hier niet anders."