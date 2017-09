Campenaerts: "Op een gezegende dag is een top 10-plaats mogelijk"

De fietswissel was ook bij de Belgen gisteren het gespreksonderwerp. "Het zal niet de doorslaggevende factor zijn, maar je kunt er toch seconden mee winnen of verliezen. Ik heb zelf nog triatlons gedaan en ben het dus gewoon om op mijn fiets te springen", zegt Victor Campenaerts aan Sporza.

"Yves heeft er wat meer moeite mee. Het zal vooral bij de kanshebbers op de titel spannend zijn. Zo is bijvoorbeeld Froome toch wat houterig. Zal hij vlot op die fiets kunnen springen?"

"Als ik nu echt goed bergop zou kunnen rijden, dan zou het ideaal zijn. Maar ik zal de titel niet bij die wissel verliezen. Als ik een gezegende dag heb, dan kan ik in de buurt van de top 10 komen. Daar zou ik tevreden mee zijn."

"Wie mijn topfavoriet is? Tom Dumoulin. Maar Primoz Roglic is een belangrijke outsider. Hij is erg gefocust. Als hij uitpakt, dan is het er meestal vol op."