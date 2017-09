Steels: "Hebben ons niets te verwijten: we schoten vandaag tekort"

"Dit is spijtig, maar we hebben onszelf niets te verwijten. Ze hebben alles gegeven wat ze konden", vertelde Tom Steels, architect van het tijdritproject bij Quick-Step, aan Sporza.

"Twee renners (Niki Terpstra en Jack Bauer, red) waren vandaag niet goed genoeg en dan kun je niet winnen. Het is niet leuk om naast het podium te eindigen, maar dat is nu eenmaal deze discipline."

"Dit is absoluut de wet van de sterkste. We hebben weinig excuses: vandaag schoten we gewoon tekort. We hebben goed gereden. Met twee renners die iets beter waren, konden we waarschijnlijk weer op het podium eindigen."