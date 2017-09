Gaviria: "Veel Belgische potentiële kopmannen: kan tot problemen leiden"

Fernando Gaviria won gisteren Kooskamp Koers. "Dit is een lastige wedstrijd", reageerde het Colombiaanse goudklompje van Patrick Lefevere bij Sporza.

"Vorig jaar was ik hier tweede, nu doe ik dus een plekje beter. Met dank aan mijn ploegmaats."

"Ik houd ervan om in België te rijden. Na de Primus Classic van vorig jaar is dit mijn tweede zege in België. Ik hoop dat er nog veel zeges volgen in dit land waar ik zoveel van hou."