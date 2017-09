Quinziato verrast en stopt nu al, Van Garderen is vervanger op WK

Het WK ploegentijdrit van komende zondag zou de laatste wedstrijd in de carrière van Manuel Quinziato worden. Maar de Italiaan houdt het nu dus al voor bekeken.

"Ik wist dat ik niet in topvorm was, maar ik was ervan overtuigd dat ik een belangrijke rol kon vervullen op dit WK. Deze discipline ligt me", legt Quinziato uit.

"Maar na het bestuderen van het parcours, kom ik op deze beslissing terug. Ik weet wat ik kan, maar vooral ook wat ik niet kan. Het parcours heeft te veel hoogtemeters."

"Tejay, die reserve was, komt beter tot zijn recht op deze omloop. Ik wil het beste voor de ploeg. Dan moet je niet zelfzuchtig zijn."