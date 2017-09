Steels: "Ik denk dat het WK ploegentijdrit weer een secondespel wordt"

"We beschikken weer over een hele sterke ploeg waarbij iedere renner in conditie is", opent Tom Steels bij Sporza. "De voorbije jaren hadden we Tony Martin. Maar ook op dit parcours zullen we met onze ervaring zeker meespelen."

"Wie de andere favorieten zijn? Dat zijn altijd dezelfde ploegen. Ik denk aan BMC, Orica en Sky. Sky heeft onder meer Chris Froome, maar een ploegentijdrit is nog iets anders dan een individuele tijdrit. Het is een andere inspanning."

"De voorbije jaren hebben ons geleerd dat het altijd een secondespel is. Winst en verlies liggen dicht bij elkaar. Je mag zelf geen enkele fout maken. Je rijdt een groot gedeelte tegen jezelf en pas aan de aankomst weet je of je snel genoeg was."