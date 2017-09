Italië met Trentin, Viviani, Colbrelli en Ulissi naar het WK

Cassani heeft Matteo Trentin, Elia Viviani, Diego Ulissi en Sonny Colbrelli een vliegtuigticket richting Bergen overhandigd.

Trentin won in de Vuelta vier etappes, Viviani was onder meer de beste in de Cyclassics Hamburg en de Bretagne Classic, Ulissi schreef vorige week de GP van Montréal op zijn naam en Colbrelli pakte vandaag de bloemen in de Coppa Bernocchi.

Verder zijn ook Gianni Moscon, Daniele Bennati, Alberto Bettiol, Alessandro De Marchi en Salvatore Puccio opgenomen in de Italiaanse selectie.

In de groep ontbreekt, zoals verwacht, Vincenzo Nibali. Hij liep zaterdag een ribblessure op bij een valpartij tijdens de afdaling van El Cordal in de Ronde van Spanje. Ook Fabio Aru is er niet bij.