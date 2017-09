Schotte: "Sky zal stoorzender spelen tussen Quick-Step en BMC"

"Het parcours in Bergen is heel anders dan in Qatar", begint Renaat Schotte zijn voorbeschouwing. "Het gaat op en af en dat is het grote verschil met de biljartvlakke omloop in Qatar. Er zijn twee klimmetjes, waardoor het ook wat technischer is."

"Je krijgt dus een heel ander verhaal. Het is een parcours waarop de juiste motoren op de juiste momenten uitgespeeld moeten worden."

"Dat zegt ook Tom Steels, de architect van Quick-Step Floors. De voorbije jaren trainden ze telkens in Ursel, maar deze keer hebben ze een andere voorbereiding gehad."

"Quick-Step trok naar Fourmies, waar ze enkele hellingen gevonden hebben om het parcours deels te simuleren. Zo kon men anticiperen op wat men ter plekke zal tegenkomen."