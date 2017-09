BMC mikt met Dennis en Küng maar zonder Belgen op 3e WK-titel tijdrijden

Küng (archief) was sterk in de openingstijdrit van de Tour. Küng (archief) was sterk in de openingstijdrit van de Tour.

BMC gaat zondag in Noorwegen op jacht naar een derde wereldtitel in de ploegentijdrit. In 2014 en 2015 pakte BMC goud, vorig jaar moest het alleen Quick-Step voor zich dulden. De Amerikaans-Zwitserse rekent op de Australiër Rohan Dennis en de Zwitser Stefan Küng. Belgen zijn er niet bij het zestal.